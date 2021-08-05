D130'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
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D130'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

D130'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu'nda iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu'nda iki tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Halıdere Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir galinde olan Erkan Y. idaresindeki 06 CAK 381 plakalı tır, kavşakta trafiğin yavaşlaması sebebi ile duramayarak aynı istikamette seyir halinde olan Murat A. yönetimindeki 16 ACV 330 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Erkan Y. yaralandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralı sürücü Erkan Y., yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erkan Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

D130'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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