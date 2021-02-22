D vitamin eksikliği nedir? D vitamin eksikliği belirtileri! D vitamini eksikliği hangi besinlerde bulunur?
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D vitamin eksikliği nedir? D vitamin eksikliği belirtileri! D vitamini eksikliği hangi besinlerde bulunur?

22.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:07
D vitamin eksikliği nedir? D vitamin eksikliği belirtileri! D vitamini eksikliği hangi besinlerde bulunur?

Vücut için gerekli olan D vitamin eksikliği nelere sebep olur? D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini faydaları neler? D vitamini eksikliği nedenleri! Detaylar haberimizde.

Vücut sisteminin düzenli çalışması için gerekli olan birçok vitamini barındıran D vitamin eksikliği nedir? D vitamin eksikliği belirtileri! D vitamini eksikliği hangi besinlerde bulunur?

D VİTAMİN EKSİKLİĞİ NEDİR?

D vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmeniz için yeterli miktarda D vitamini almadığınız anlamına gelir. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan vitamin, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır.

D VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

D vitamini belirtileri arasında yorgunluk, genel vücut ağrısı, omuz eklemeleri ve parmaklarda ağrı, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtiler yer alır.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt.

Tereyağı

Ton balığı

Somon.

Uskumru.

İstridye.

Karaciğer.

Yumurta sarısı

D VİTAMİNİ FAYDALARI NELER?

Kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir.

D vitamini eksikliği olan çocuklarda gelişir,

Kilo vermeye yardımcıdır,

Sağlıklı hamilelik için faydalıdır.

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