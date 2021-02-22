D vitamin eksikliği nedir? D vitamin eksikliği belirtileri! D vitamini eksikliği hangi besinlerde bulunur?
Vücut için gerekli olan D vitamin eksikliği nelere sebep olur? D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini faydaları neler? D vitamini eksikliği nedenleri! Detaylar haberimizde.
Vücut sisteminin düzenli çalışması için gerekli olan birçok vitamini barındıran D vitamin eksikliği nedir? D vitamin eksikliği belirtileri! D vitamini eksikliği hangi besinlerde bulunur?
D VİTAMİN EKSİKLİĞİ NEDİR?
D vitamini eksikliği, sağlıklı kalabilmeniz için yeterli miktarda D vitamini almadığınız anlamına gelir. Eksikliği şiddetli belirtilere neden olan vitamin, vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. Kemiğin ana yapı taşlarından birisi olan kalsiyumun emilebilmesi için D vitaminine gereksinim vardır.
D VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
D vitamini belirtileri arasında yorgunluk, genel vücut ağrısı, omuz eklemeleri ve parmaklarda ağrı, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtiler yer alır.
D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt.
Tereyağı
Ton balığı
Somon.
Uskumru.
İstridye.
Karaciğer.
Yumurta sarısı
D VİTAMİNİ FAYDALARI NELER?
Kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir.
D vitamini eksikliği olan çocuklarda gelişir,
Kilo vermeye yardımcıdır,
Sağlıklı hamilelik için faydalıdır.