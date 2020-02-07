D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı
Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı.
Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı.
D-100 Karayolu Ambarlı Kavşağı mevkisindeki asfaltta çatlaklar oluşması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Topkapı istikameti yan yolu kapatıldı.
Çatlak oluşan yerlere zift döken ekiplerin onarım çalışması sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında, polis de trafik güvenliği sağlamak için önlem aldı.