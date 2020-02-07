D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı
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D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı

Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı.

07.02.2020 04:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 04:12
D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı

'da 'nun yan yolunda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı.

D-100 Karayolu Ambarlı Kavşağı mevkisindeki asfaltta çatlaklar oluşması nedeniyle (İBB) Yol Bakım ve Altyapı ekipleri tarafından Topkapı istikameti yan yolu kapatıldı.

Çatlak oluşan yerlere zift döken ekiplerin onarım çalışması sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında, polis de trafik güvenliği sağlamak için önlem aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: D-100 Karayolu'nda oluşan çatlakları onarım çalışmaları başladı
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