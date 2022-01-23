D-100 kara yolunun Tokat geçişi kar nedeniyle ulaşıma kapandı

TOKAT (AA) - D-100 kara yolunun Tokat bölümünde kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

D-100 kara yolu, Erbaa ilçesinin Karanlıkdere mevkisinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda kaldı.

Karayolları ve polis ekipleri, yolu trafiğe açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Tokat-Niksar kara yolunda da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Tokat'ta otobüs seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle mağdur olan çok sayıda kişi yurtlara yerleştirildi.