D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde temizlik çalışması yapılıyor
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde temizlik çalışması yapılıyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde temizlik çalışması yapılıyor
Anadolu Ajansı / Murat Ataseven - Haberler | Güncel

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yol kenarlarında biriken kum ve çöplerin temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, yol kenarlarında biriken kum ve çöplerin temizlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda yol ve sürüş güvenliğini sağlamak için temizlik çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipleri, bölgede aralıklarla etkili olan sağanağın ardından yol kenarında biriken kum, taş ve ağaç parçaları ile çöpleri temizliyor.

Su kanalları ile yol kenarındaki menfezler de ekiplerce temizleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven

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