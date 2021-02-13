CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıdı?

Ünlü şef CZN Burak'ın Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı. Peki, CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıldı? İşte merak edilen konunun detayalr!

Ünlü şef CZN Burak, 25 Aralık'ta Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini açmıştı. Dubai Medya Ofisi'nin paylaştığı bilgiye göre, ünlü şefin ülkede açtığı şube kapatıldı. gelişme sonrası CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıdı, merak edildi.

CZN BURAK DUBAİ ŞUBESİ NEDEN KAPATILDI?

Ünlü şef CZN Burak'ın Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı. Twitter'dan paylaşılan bilgiye göre, restoranın koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kapatıldığı açıklandı.

Açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını teyit ederek doğruladı. Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açışının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlüisimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.