CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıdı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıdı?

13.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:58
CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıdı?

Ünlü şef CZN Burak'ın Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı. Peki, CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıldı? İşte merak edilen konunun detayalr!

Ünlü şef CZN Burak, 25 Aralık'ta Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesini açmıştı. Dubai Medya Ofisi'nin paylaştığı bilgiye göre, ünlü şefin ülkede açtığı şube kapatıldı. gelişme sonrası CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıdı, merak edildi.

CZN BURAK DUBAİ ŞUBESİ NEDEN KAPATILDI?

Ünlü şef CZN Burak'ın Orta Doğu'nun en büyük restoranı olan Dubai şubesi kapatıldı. Twitter'dan paylaşılan bilgiye göre, restoranın koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için kapatıldığı açıklandı.

Açıklama sonrası sosyal medyada yorum yapan kullanıcılar, restoranın kapandığını teyit ederek doğruladı. Kısa sürede ünü dünyaya yayılan CZN Burak, Dubai şubesinin açışının ilk ayında futbolcu Cristiano Ronaldo ve oyuncu Steven Segal gibi ünlüisimleri ağırladı. Şube toplamda, 45.000'den fazla müşteriye hizmet verdi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Antalya Saldırı Twitter Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CZN Burak Dubai şubesi neden kapatıdı?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 18:58:26. #1.16#
title