Cyprien Katsaris, Gümüşlük'te Festivalin Konuğu Oldu

Gümüşlük'ten bir piyano virtüözü daha geçti.15. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında düzenlenen konsere Bodrumlu klasik müzikseverler büyük ilgi gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan 25 asırlık Antik Taş Ocağında gerçekleşen klasik müzik konserleri "Taşta" başlığı altında izleyici ile buluşuyor. Seçkin bir yorumcu olmasının yanı sıra dünyanın önde gelen pedagogları arasında gösterilen Katsaris, "Çeşitli temalarda spontane doğaçlamalar" başlığı altında sunduğu repertuarda Jean-Baptiste Lully, Franz Schubert, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns ve Joseph Haydn'ın eserlerine yer verdi.

İZLEYİCİNİN VE ELEŞTİRMENLERİN GÖZDESİ

Piyano çalmaya dört yaşındayken Kamerunda başlayan Kıbrıs asıllı piyanist ve besteci Cyprien Katsaris, Fransa'nın Marsilya kentinde dünyaya gelendi. Paris Konservatuvarını yorumcu ve besteci olarak iki ayrı branşta birincilikle bitirdi. Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovich, Sir Charles Mackerras, Sir Simon Rattle, Nikolaus Harnoncourt ve Christoph von Dohnányi gibi birçok ünlü şefle sahne alan sanatçı, solist olarak gösterdiği performanslara ek olarak Amerika, Avrupa ve Japonya'da verdiği konserlerde hem dinleyiciden hem de eleştirmenlerden çok olumlu yorumlar aldı. Katsaris, aynı zamanda Piyano Quintet'in de kurucusu olup, topluluk ve solo çalışmaları CD olarak yayınlandı. Katsaris'in şu anda tüm kayıtları, kendi plak şirketi olan PIANO 21 tarafından yayımlanmakta.

KATSARİS'TEN ANLAMLI JEST

Konser öncesinde sahneye gelen Festival Direktörü Füsun Özgüç, seyirciye Cyprien Katsaris'i takdim etti ve sanatçının da artık bir "Festival Dostu" olduğunu açıkladı. Özgüç, Katsaris'in Bodrum'a iner inmez, ülkemizin ekonomik durumu nedeni ile vereceği konserden ücret almayarak destek olmak istediğini açıkladığına dikkat çekerek, sanatçıya teşekkür etti. Özgüç şunları söyledi; "Cyprien Katsaris, bu ince davranışı ile festivalimizi onurlandırmış ve önemli bir destekte bulunmuştur. Bu nedenle kendisini Festival Dostu olarak ilan ettik. Şimdiye kadar Festival Dostlarına katılmadıysanız, sizleri de davet ediyoruz".

KATSARİS, SAHNEYE "BARIŞ" DİLEKLERİYLE ÇIKTI

Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ın "Mutlaka dinlenmesi lazım, çok önemli bir sanatçı" olarak yorumladığı Cyprien Katsaris, festival sahnesinde kısa bir konuşma yaptı ve Gümüşlük'te olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, barış dolu bir dünya dileklerinde bulundu. Sanatçı, ilk olarak transkripsiyonunu kendisinin yaptığı, bir Jean-Baptiste Lully eseriyle izleyici karşısına çıktı. Bu eser, "Pavane", "Gavotte" ve "Marche pour la Cérémonie des Turcs" başlıklarını taşıyordu. Sanatçı bu eserin ardından bestesi Joseph Haydn'a ait, "Sonata Hob. XVI, 35" adlı eseri seslendirdi; I Allegro, II Adagio, III Finale başlıklı üç bölümlük bu eserin ardından Katsaris, F ranz Schubert'in, "Klavierstück no. 2, D. 946" adlı yapıtıyla gecenin ilk yarısını sonlandırdı.

Program, aradan sonra Georges Bizet'in "Carmen Suite"i ile devam etti. Transkripsiyonu eserin bestecisi Bizet ve yorumcusu Katsaris'e ait olan bu yapıt, Camille Saint-Saëns'ın, "Le Carnaval des Animaux" adlı eseriyle sürdü. On dört bölümden oluşan bu eser; I. Introduction et marche royale du lion, II. Poules et coqs, III. Hémiones (animaux véloces), IV. Tortues, V. L' éléphant, VI. Kangourous, VII. Aquarium, VIII. Personnages à longues oreilles, IX. Le coucou au fond des bois, X. Volière, XI. Pianistes, XII. Fossiles, XIII. Le cygne ve XIV. Final başlıklarını içeriyordu. Bu eserin transkripsiyonu ise Lucien Garban ve Cyprien Katsaris'e ait idi. Programın sonunda seyirci yoğun alkışla Katsaris'i tekrar sahneye davet etti. Sanatçı, izleyicinin alkışlarıyla sahneye gelerek bis yaptı ve geceyi sonlandırdı.

