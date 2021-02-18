Cybersport RU Skillbox ile anlaşma sağladı!
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Cybersport RU Skillbox ile anlaşma sağladı!

18.02.2021 20:42 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:46
Cybersport RU Skillbox ile anlaşma sağladı!

Rusya merkezli online eğitim hizmeti sağlayan firma Skillbox, Rus espor medya

haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=https://playerbros.com/?s=cybersport">şirketi Cybersport RU ile anlaşma sağladığını duyurdu. Anlaşmaya göre iki taraf "oyun ve espor eğitimi vermek" üzerine güçlerini birleştirdi.

Cybersport websitesi üzerinde kullanıcıların becerilerini geliştirebileceği minik bilgilerin yazdığı bir bölüm mevcut. Ayrıca espor üzerine bilgilerin verildiği bir kursa da website üzerinden ulaşılabiliyor.

Bu anlaşmanın temelleri ise Kasım 2020'ye uzanıyor. Cybersport'un kurucu ortaklarından ESforce Holding, geçtiğimiz yıl Skillbox ile anlaşma imzalamıştı. İki şirket, "üniversiteler için online espor dersleri vermek" üzerine bir proje yürüteceklerini açıklamışlardı. Bu anlaşmanın hemen sonrasında ise Rusya merkezli espor organizasyonu Virtus.pro'nun bazı oyuncuları bu kursta ders veren hocalar olarak yer almıştı. Bu hocalar CS: GO ve Dota 2 üzerine derslerine devam etmişlerdi.

ESforce Holding Medya Direktörü ve Cybersport.RU Yöneticisi Nikolay Petrossian ise şunları söyledi:

Kaynak: Playerbros

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