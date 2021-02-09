Cyberpunk ve Witcher'ın geliştiricisi CD Projekt hacklendi! Önemli veriler ele geçirildi

Hackerlar CD Projekt'in çalışma alanlarına erişerek yakın zamanda yayınlanacak olan ve henüz açıklanmayan oyunlarla ilgili pek çok veriye erişti. Cyberpunk 2077 geliştiricisi CD Projekt Red, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla hacklendiklerini açıkladı.

Saldırganlar, Cyberpunk ve The Wicther 3 geliştiricisi CPDR'a ait gizli verilere girmeyi başardı. Gizlilik koşullarını ihlal eden bilgisayar, şirket arasında bilgi paylaşımı ve veri oluşturma için tercih edilen sunucuydu. CD Projekt bu verilerde nelerin kullanıldğını söylemiyor, ancak verilerin geri yükleneceği söyleniyor.

Dosyalar hacklerlar tarafından şifrelenmiş vaziyette ve fidye almak için şirketin temasa geçmesini bekliyorlar. Şirket bu kurallara uymaz ise bilgisayar korsan kaynak kodu dahil olmak üzere tüm verileri halkla paylaşmak ile tehdit ediyor.

Hacker'ın verdiği mesaja göre, açılan dosyalar arasında Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent'in verilmiş versiyonu için kaynak kodları sırasıyla bilgiler arasında. Muhasebe, yönetici, hukuk ve yatırımcı arasındaki verilerinin de paylaşılacağı söyleniliyor.

CR PROJEKT RED, Cyberpunk 2077 oyunseverlerle buluştuğu zamandan beri zor aşamalardan geçiyor. Oyun yeni nesil oyun konsolları için piyasaya sürülmedi ve oyun içinde görülen bir kaç hatanın yanı sıra platform tarafından verilen sözler yerine getirilemedi. Bu zor olayların yanı sıra şirket'in bir de Hacker'lar tarafından başı dertte.

Bu olan biten duruma rağmen en son 13 milyon kopya sattığını açıklanan oyun, şirketin yanına yasal olarak da bir çelme atmış durumda. Rosen Law isimli bir firma CD Projekt Red'i CP2077 üzerinden dava ederek şikayetini dile getirdi. Şirket toplu bir dava başlatmış durumda, firmanın yatırımcılara oyun bilgisi dahilinde yanlış veya eksik bilgilendirdiğine dair bir görüş beyan ederek eski nesil konsollarında piyasaya sürülen oyuna bir darbe vurmaya çalışıyor. Davanın sonucunun ne olacağı ve hisse sahiplerinin davaya katılım sağlayıp sağlamayacağı hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. Haberler çıktıktan sonra CD Projekt Red hisseleri ciddi anlamda azalma gösteriyor.