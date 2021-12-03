Cyberpunk 2077 VR modu Ocak ayında çıkış yapacak

Modder Luke Ross2un Patreon sayfasında, bir sonraki hangi oyunları modlu olarak görmek istediğini soran bir anketin ardından, Cyberpunk 2077 zirveye çıktı. Ross, geliştirilecek modun Cyberpunk 2077 VR modu olacağını doğruladı ve hatta geniş bir çıkış tarih verdi, "Bir sorun çıkmazsa, Ocak ayında çıkış yapacak." dedi.

Ross, Cyberpunk'ın REDengine 4'ü diğer motorlardan daha az VR dostu olsa da, Cyberpunk 2077 için süreci yumuşatması gereken birkaç şey olduğunu söylüyor. "Cyberpunk 2077 ile ilgili en büyük bonuslardan biri, zaten birinci şahıs olarak oynanmış olmasıdır. Bu örneğin kendi sahte birinci şahıs kameramı uygulamak zorunda kaldığım Mafia Trilogy'nin aksine, VR sürükleyiciliği için çok iyi." sözlerine yer verdi.

Cyberpunk 2077'nin yanı sıra Ross, başka bir VR oyunu üzerinde neredeyse işini bitirdiğini de açıkladı. Oyunun adı açıklanmasa da, "DX12 tabanlı açık dünya ve VR'da destansı görüneceğini, özellikle de manzaralar ve savaş mekanikleriyle" dedi.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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