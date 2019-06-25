Cyberpunk 2077'nin PS4 Teması PlayStation Store'da Ücretsiz Yayınlandı

Yıllardır birçok kişinin beklediği oyun Cyberpunk 2077, E3 etkinliğinde Keanu Reeves ile zirve noktasına çıkmıştı ancak minimum sistem gereksinimleri sızdırılınca oyunun hayranlarının moralleri bir nebze de olsa düşmüştü. Bir adım geri çekilip tüm tabloya bakacak olursak CD Projekt Red, genel anlamda hayranlarını memnun eden bir strateji izliyor gibi görünüyor.

Oyunun çıkmasına hâlâ uzun bir süre olsa da Cyberpunk 2077'nin PlayStation 4 teması, Avrupa ve Japonya'da ücretsiz olarak yayınlandı. Açık sözlü olmak gerekirse oyunun teması Sony'nin sisteminde görebileceğiniz en başarılı temalardan biri olmasa da CD Projekt Red'in yeni oyunu için heyecanlıysanız kaybedecek bir şeyiniz olmadığını söyleyebiliriz.

Siz de oyuna ait 'Karanlık Geleceğin Askeri' isimli PlayStation 4 temasını indirmek isterseniz bağlantı aracılığıyla Sony'nin PlayStation mağazasına gidebilirsiniz.