Cyber Skull Esports genç yeteneklerini arıyor

Cyber Skull Esports sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla genç yetenek arayışında olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada kulübün akademi kadrosunda yer almak isteyen ve profesyonel arenada boy göstermek isteyen oyuncuların bu fırsatı kaçırmaması gerektiği tavsiye edildi.

Cyber Skull Esports Genç Yeteneklerini Arıyor. Sende akademi takımında yer almak istiyor ve oyunculuk kariyerini profesyonel arenaya taşımak istiyorsan hemen başvur!

Başvurmak isteyen adaylar için iki adet kriter belirlenmiş durumda. Kriterlerden ilki 18 yaşından küçük olmak, ikincisi ise oyun içi kademesi en az Ölümsüz olmak. Bu iki kriteri sağlayan genç ve yetenekli oyuncular Cyber Skull Esports akademi takımında yer almak için başvuru yapabilirler.

Ülkemizdeki genç ve yetenekli Valorant oyuncularının fazla olması nedeniyle başvurularında bir hayli fazla olması bekleniyor. Sizde profesyonel arenada mücadele etmek istiyorsanız academy@cyberskullesports.com adresine mail atarak veya discord üzerinden Wo0tLax#0188 kullanıcısına ulaşarak başvuru yapabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros