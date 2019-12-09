Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı
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Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ayakları bağlanarak çuvallar içinde ovaya bırakılan 3 köpeği avcılar kurtardı.

09.12.2019 19:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:30
Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı

'nın ilçesinde ayakları bağlanarak çuvallar içinde ovaya bırakılan 3 köpeği avcılar kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Salihli 'nde ovaya avlanmak için giden Mirza Çevik ve arkadaşları, çalıların arasında ağzı bağlı çuvallar olduğunu fark etti. Çuvalların hareket ettiğini gören Mirza Çevik ve arkadaşları, çuvalların ağzını açtıklarında ayakları bağlanmış köpekleri gördü.

Köpeklerin ayaklarına bağlanan ipleri kesen Çevik, durumu ve belediye ekiplerine bildirdi.

Karşılaştıkları manzaranın insanlığa sığmayacağını belirten Mirza Çevik, şöyle dedi:

"Çuvalları incelediğimizde dört ayakları bağlanmış 3 tane Arjantin Dogo cinsi köpeği gördük. Muhtemelen bu hayvanlar 5-6 gün oraya bırakılmış çünkü ayakları kangren olmuştu. Hemen arkadaşlarımı çağırdım ve avı sonlandırdık. Arkadaşlarım yardımı ile köpeklerin ayaklarına bağlı olan ipleri çözdük. Biraz bekledikten sonra köpekler kendilerine gelince üzerimizde bulunan yiyecekleri ve sularımızı köpekleri verdik. Bir müddet ayaklanan hayvanları takip ettik ve sonrasında durumu jandarma ve belediye ekiplerine bildirdik."

Salihli Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, köpekleri bırakanların bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çuvallara konmuş ayakları bağlı köpekleri avcılar kurtardı
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