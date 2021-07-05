Çuval olayı sonrası Türk albayının duvarda asılı gördüğü 'Büyük Kürdistan' haritası

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri uzun yıllar etkileyecek olan 'Çuval Olayı', takvimler 4 Temmuz 2003'ü gösterdiğinde yaşanmıştı. Olayın ardından ABD'li mevkidaşı ile Erbil'de görüşmeye giden Türk albayın duvarda asılı olan 'Büyük Kürdistan' haritasını fark etmemesi imkansızdı. Bu açıkça ABD'nin bölgede iplerini almak istemesine yönelik en önemli mesajdı.

Türkiye'nin yakın tarihindeki en unutulmaz anlardan biri olan ve literatüre 'Çuval Hadisesi' olarak geçen olay, 4 Temmuz 2003 yılında yaşanmıştı. Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından, 36 farklı ülkenin askerleri Irak'ta cirit atıyor ve ABD ise bir an önce petrol yataklarını kontrol edebilmek için bu topraklara hızlı ve olabilecek en düşük maliyetli bir giriş arıyordu.

HER ŞEY 1 MART TEZKERESİNİN VETO EDİLMESİYLE BAŞLADI

Tüm kara birliklerini İncirlik ve Habur üzerinden Irak'a sokabilmek için Ankara'dan izin isteyen ABD, beklediği yanıtı alamamıştı. 1 Mart Tezkeresi olarak bilinen bu izin, Abdullah Gül'ün başbakan olduğu dönemde meclisten veto yedi ve bundan sonraki Türkiye ve ABD ilişkilerindeki süreç zora girdi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE NET MESAJ

Haberturk'ten Çetiner Çetin, yazdığı köşe yazısında bu sürecin Çuval Hadise'sine kadar gidişini özetlerken, ilginç bir harita detayını da gündeme getirdi.4 Temmuz'daki yaşanan olayın ardından Türkiye, Amerikalılarla ilişkileri koordine etmesi için bölgeye Silopi'den bir albay gönderdi. Haziran 2003'te ABD'li mevkidaşı ile Erbil'de bir araya gelen Türk albay, duvarda asılı olan "Büyük Kürdistan" haritasını görmüştü.Olayla ilgili Türkiye'ye verilen en önemli mesaj olan harita ayrıntısı, ABD'nin bölgede ipleri ne kadar sıkı tutmak istediğini de gözler önüne seriyordu.

11 askerimizin başına çuval geçirildiği bu olay, ilerleyen dönemlerdeki Türkiye-ABD ilişkilerini önemli bir şekilde etkileyecek ve Türkiye'nin uluslararası siyasetine yön verecekti.