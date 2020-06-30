Cut Throat City Filmi Cut Throat City filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cut Throat City filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Cut Throat City, Katrina kasırgasının ardından New Orleans’ta hayata tutunmak ve ailelerini geçindirmeye çalışan baş kahramanlarının silahlı soygun girişimini konu ediyor. Yönetmen: RZA Senaryo: Paul Cuschieri Oyuncular: Eiza González, Ethan Hawke, Wesley Snipes, Kat Graham, Joel David Moore, Terrence Howard, Shameik Moore, Isaiah Washington, Keean Johnson, Rob Morgan, T.I., Sam Daly , Denzel Whitaker, Demetrius Shipp Jr., Kellen Goff, Andrene Ward-Hammond, Dominique DuVernay, Stacie Davis, Thomas Francis Murphy , Tyron Woodley, Rich Paul, Toney Chapman Steele, Lil Chuuch Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Cut Throat City Yapımcı Firma: Rumble Riot Pictures Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 132 dk. Dağıtıcı Firma: Rumble Riot Pictures Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Cut Throat City Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com