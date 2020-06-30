Cut Throat City Filmi
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Cut Throat City, Katrina kasırgasının ardından New Orleans’ta hayata tutunmak ve ailelerini geçindirmeye çalışan baş kahramanlarının silahlı soygun girişimini konu ediyor.
Yönetmen: RZA
Senaryo: Paul Cuschieri
Oyuncular: Eiza González, Ethan Hawke, Wesley Snipes, Kat Graham, Joel David Moore, Terrence Howard, Shameik Moore, Isaiah Washington, Keean Johnson, Rob Morgan, T.I., Sam Daly , Denzel Whitaker, Demetrius Shipp Jr., Kellen Goff, Andrene Ward-Hammond, Dominique DuVernay, Stacie Davis, Thomas Francis Murphy , Tyron Woodley, Rich Paul, Toney Chapman Steele, Lil Chuuch
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Cut Throat City
Yapımcı Firma: Rumble Riot Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 132 dk.
Dağıtıcı Firma: Rumble Riot Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com