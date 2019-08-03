Cüneyt Cebenoyan, Seydişehir Konya Karayolunun beşinci kilometresinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Yaralı eşi Ayşegül Cebenoyan ise Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. BirGün gazetesi köşe yazarı olan Cüneyt Cebenoyan'ın ölüm haberi sonrasında internette hayatına dair araştırmalar başladı. Peki, Cüneyt Cebenoyan kimdir?

CÜNEYT CEBENOYAN KİMDİR?

BirGün Gazetesi köşe yazarı ve son dönem sinema eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, ülkemizde ve yurt dışında yer alan bir çok festivalde jüri üyeliği yapmıştır. Sinema Yazarları Derneği üyesi olan ve aynı zamanda Roll Dergisinin kuruluşunda yer alan Cebenoyan; 50 yaşındadır. 1989 yılında evlenen Cüneyt Cebenoyan'ın bu evlilikten 7 yaşında bir kızı vardır.

Cüneyt Cebenoyan, 30 Aralık 1994'de PKK tarafından düzenlenen bir bombalı saldırıda kız kardeşini kaybetti. 1989'da evlenen Cebenoyan'ın 1997'de Ali isminde oğlu oldu. Fakat 1999 depreminde annesini, babasını ve oğlunu kaybetti. Kızı Elif ise 2001 yılında dünyaya geldi.

BirGün yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 45 yıllık arkadaşı Cüneyt Cebenoyan'ı şu sözlerle anlattı:

Cüneyt Cebenoyan Yalova'daki ilk gençlik dönemlerimizden 45 yıllık çok sevgili arkadaşımdı. İyi bir eğitim gören, maddi olanakları da düzgün şefkatli bir aile ortamında yetişen çok şanslı bir insan gibi görünüyordu. Aynı zamanda yakışıklı, sportmen ve sanat düşkünüydü. Derken lanet olası bir talihsiz olaylar zinciri sahne aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir 1 Mayıs yazılaması üzerinden yıllarca cezaevinde kaldı.

Marmara Oteli bombalamasında yine sevgili arkadaşım ablası Yasemin'i yitirdi. (Son zamanlarda bu saldırının anonim bir özne değil, PKK tarafından gerçekleştirildiğinin vurgulanmasına özel bir önem veriyordu). Yalova depreminde küçücük oğlu Ali'yi, yaşamını Yasemin'in anısını yaşatmaya adayan anne ve babasını yitirdi. Yıllardır eşi sevgili Ayşegül'ün hastalığında da yanındaydı. BirGün Gazetesine de kuruluşundan beri katkıda bulunan çok az kişiden biriydi. Cüneyt'i bir "kadersizlik abidesi" değil, tüm bu kahredici koşullara karşın yazılarını aksatmayan çok değerli bir sinema eleştirmeni, bir "direniş, sabır, kararlılık numunesi" olarak hatırlayalım.