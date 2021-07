Cüneyt Asan kimdir? Cüneyt Asan kaç yaşında, nereli? Cüneyt Asan biyografisi!

Emek olmadan yemek olmaz' sloganıyla yola çıkan Cüneyt Asan ve Adnan Şahin 'Halkın Mutfağı' adıyla gerçekleştirdikleri programda yöresel mahsulleri tanıtarak mahsullerin sofraya gelene kadar nasıl bir emekten geçtiğini anlatıyor.

Yöresinde yetişen en özel mahsulleri yerinde gören iki usta Anadolu'da yaşayan insanların evlerine, dükkanlarına, tarlalarına misafir oluyor. Programda mahsullerin sofralara gelene kadar nasıl bir emekten geçtiğini anlatılarak bu yöresel mahsullerin ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seriliyor. İki usta Türk mutfağının hak ettiği yerde olmadığını belirterek bu önemli mahsulleri, Anadolu'nun önemli değerlerinin tanıtımının daha iyi yapılmasının gerektiğini belirtiyor.

CÜNEYT ASAN KİMDİR?

Cüneyt Asan 1959 yılında Erzincan'da doğdu. 2 yaşındayken İstanbul'a geldi. İlkokul 3. sınıftayken Bostancı – Kasaplar çarşısında, kasapta çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklıktan ustabaşçılığa geçiş sürecini yaşadığı kasaptan, 1980 yılında askerlik görevini yerine getirebilmek için ayrıldı. 1984'te evlendi ve şu an da 3 erkek çocuğu vardır. Askerlik dönüşü, çalışmış olduğu kasabı satın alarak birlikte bir ortaklığa adım atıp, toptan ve perakende et işi yapmaya başladı. Ortaklığın 5. yılında kendi et üretimlerini yapabilmek amacı ile Tekirdağ -Malkara 'da et üretim çiftliğini kurdular.

ADNAN ŞAHİN KİMDİR?

10.11.1961 de Tokat doğumlu. İlk orta ve Lise eğitimini Tokat ta tamamladı. Yüksekokul Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bitirdi. Kamuda görev yapan Adnan Şahin 2008 yılında emekli oldu. Mutfağa bakışını "Dünyanın en eski yaşam coğrafyası Anadolu mutfaklarının on dört bin yıllık derinliğine dayanan en büyük sofrasında herkes ağırlanabilir lezzet, doğallık, sağlık, samimiyet ve rahatlık ise cabası" ifadeleri ile özetliyor. "Yemek, yemek karın doyurmaktan çok daha fazla bir şeydir" düşüncesine değer veriyor.

Anadolu'nun dünya gastronomisi için bir armağan olduğunu düşünen Şahin, aynı zamanda çeşitli dergi ve gazetelerde mutfak konulu yazılar yazıyor. Halk mutfakları araştırmacısı, olarak çalışmalar da yapan Adnan Şahin halen Anadolu Halk Mutfağı Dernek başkanı. Yazdığı kitaplar yanında birçok televizyon programında danışmanlık yaptı.

Mutfak çevrelerinde "Şef Anadolu" olarak tanınıyor. Adnan Şahin Ulusal ve Uluslararası düzeyde Anadolu Halk Mutfağı Derneği adına 7 kez gerçekleştirilen "Geleneksel Lezzetler Şenliği" ; Anadolu Halk Mutfağı Derneği olarak Ulusal düzeyde Amasya, Bursa ve İstanbul'da 3 kez gerçekleştirilen "Osmanlı Saray Yemekleri ve Mutfak Kültürü" yarışmaları; İstanbul Cadde Bostan ve Berlin'de gerçekleştirilen "Sofradaki Anadolu"; Yılda bir gerçekleştirilen ve 2010 yılından bu yana ülkemizin sayılı otoritelerinin içinde olduğu "Ateşbaz-ı Veli Mutfak ve Mutfak Kültürü" ödülleri töreninin uygulamacısı ve fikir önderliğini yürüttü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen San Sebastian Gastronomika etkinliğinde etkin rol aldı, 2017 yılında Anadolu Halk Mutfağı Derneği olarak İstanbul'da GASTRONOMİST etkinliğini gerçekleştirdi.

Adnan ŞAHİN Anadolu Mutfaklarının yaşatılması misyonu ile ilk olarak 1991 yılında Tokat ilinde BADAL, daha sonra yine Tokat'ta HONÇA restoranı kurdu markayı Kuş adası ve Berlin'e taşıdı. 2008 Yılında İstanbul'da açılan "Anadolu'nun Sır Lezzetleri" mottosu ile KİVA restoran da yönetici ortak ve Danışman olarak destek verdi. Bu işletmelerde dünyaca ünlü yerli ve yabancı Gastronomi uzmanları ve yazarlarını ağırladı. Yurt dışında ve ülke içinde önemli oteller de Anadolu Halk Mutfaklarının bilinirliğine dönük çalışmalar yaptı.

Adnan Şahin, Sofradaki Anadolu, Honça, Amasya Mutfağı, Kelkit Havzası Yeme İçme Rehberi, Hatay Kahvaltı kitaplarını yazdı. Osmanlı Saray Yemekleri Yarışması Amasya, Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri Hatay kitaplarına içerik sağladı.