Cümle eş anlamlısı nedir? Cümlenin eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin zıt anlamlısı var mı, nedir?
- Güncelleme:
Sınavlarda soru olarak karşımıza çıkabilecek konulardan birisi de eş anlamlısı-zıt anlamlısı konusudur. Özellikle çoktan seçmeli sorularda bazı kelimelerin eş anlamlıları sorulabiliyor. Bu yüzden popüler kelimelerin eş anlamlısını bilmek avantaj sağlayabilir. Bu kelimelerden birisi de 'Cümle' 'dir. Peki, Cümle eş anlamlısı nedir? Cümlenin eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cümle zıt anlamlısı var mı? Cümle kelimesi eş anlamlısı ne demek, kaç tane var?
Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de Cümle kelimesidir. Cümlenin eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin en anlamlısı var mı? Cümle ne demek? Cümle nedir? Cümle eş anlamlı karşılığı ne? Cümlenin zıt anlamlısı var mı? Cümle zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...
Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.
Cümle kelimesinin eş anlamlısı : Tümce
Cümle kelimesinin en yakın, en bilindik eş anlamlı kelimesi "Tümce" olarak geçmektedir.
Cümle'nin diğer eş anlamlıları:
- - Tümce
- - Bütün
- - Herkes
Cümle ile ilgili bazı örnek cümleler:
- - "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım." - Bedri Rahmi Eyüboğlu
- - "Cümleye uzun ömürler dilerim." - Burhan Felek
Cümle kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.
TDK'ya göre cümle kelimesinin 4 farklı anlamı mevcuttur. Cümle kelimesi anlamları şu şekilde:
TDK Cümle 1. anlamı : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce.
TDK Cümle 2. anlamı : Dizge, sistem.
TDK Cümle 3. anlamı : Bütün, hep.
TDK Cümle 4. anlamı : Herkes.