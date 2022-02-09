Cümle eş anlamlısı nedir? Cümlenin eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin zıt anlamlısı var mı, nedir?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de Cümle kelimesidir. Cümlenin eş anlamlısı nedir? Cümle kelimesinin en anlamlısı var mı? Cümle ne demek? Cümle nedir? Cümle eş anlamlı karşılığı ne? Cümlenin zıt anlamlısı var mı? Cümle zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...

EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEK?

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

CÜMLE EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cümle kelimesinin eş anlamlısı : Tümce

Cümle kelimesinin en yakın, en bilindik eş anlamlı kelimesi "Tümce" olarak geçmektedir.

Cümle'nin diğer eş anlamlıları:

- Tümce

- Bütün

- Herkes

Cümle ile ilgili bazı örnek cümleler:

- "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım." - Bedri Rahmi Eyüboğlu

- "Cümleye uzun ömürler dilerim." - Burhan Felek

CÜMLE KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI VAR MI?

Cümle kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

TDK'YA GÖRE CÜMLE NE DEMEK?

TDK'ya göre cümle kelimesinin 4 farklı anlamı mevcuttur. Cümle kelimesi anlamları şu şekilde:

TDK Cümle 1. anlamı : Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce.

TDK Cümle 2. anlamı : Dizge, sistem.

TDK Cümle 3. anlamı : Bütün, hep.

TDK Cümle 4. anlamı : Herkes.

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