Cumhuriyetin 96.YILINDA Urla'da coşkulu kutlama

30.10.2019 15:26

Kutlama programında konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz; " İlk Kuvayı Milliye mücadelesinin başladığı Urlamızda bizlerCumhuriyet ve Atatürk sevdalısıyız. Başımızdan bayrağımız, kalbimizden Atatürk ve Cumhuriyet sevgimiz hiç ekilmesin" dedi.

Urla Jandarma Kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleşen Cumhuriyet Yürüyüşüne, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve eşi Burcu Oğuz, Milletvekili Atilla Sertel, Önceki dönem Milletvekillerinden Bülent Baratalı, Urla Kaymakamı Önder Can, Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Başkanları ve binlerce Urlalı katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Mithat Körler konseri gerçekleşti. Yedisinden yetmişine meydanı dolduran Cumhuriyet sevdalısı Urlalılar, bayramlarını coşkuyla kutladı. Urlalı hemşehrilerim bir kez daha Cumhuriyetine, Atasına bağlılığını gösterdi diyen Başkan Oğuz; "Cumhuriyet Bayramımızı Urlamızda coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimiz, yolumuzu aydınlatan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı paha biçilemez bir mirastır. Bu en değerli mirasımızı korumak için durmadan çalışacağız. Her zaman Atamızın aydınlattığı yolda yılmadan yürüyüp, devrimlerine sonsuza dek sahip çıkacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler