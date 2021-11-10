Cumhuriyetimizin banisi Atatürk, Bergama'da minnet ve rahmetle anıldı

Başkan Koştu, "Kurtuluş savaşımızın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal etmesinin 83. yıl dönümü dolayısıyla saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi.

Anma törenleri sabah Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Kürşat Güler, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan anma töreni, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa geçildi. Günün anlam ve önemine ilişkin Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı tarafından yapılan konuşma ardından 100. Yıl Ortaokulu tarafından hazırlanan program kapsamında şiirler okundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği buram buram Anadolu kokan Türküler, Oratoryum sunumu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri tarafından 10 Kasım içerikli kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, ilçe Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi'nin solo 'Sarı Zeybek' gösterisi ile devam etti.

KOMPOZİSYON VE ŞİİR YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE SAHNEDE ÖDÜL VERİLDİ

Bergama İlçe genelinde düzenlenen 'Atatürk' konulu Kompozisyon, Şiir ve Resim Yarışmaları'nda dereceye giren öğrencilere BerKM'de düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Liseler arası Kompozisyon dalında; Selin Bal (Bergama Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi), Yiğit Özcan (13 Nisan Anadolu Lisesi), Nisa Duru Bora (Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi

Özel Eğitim Öğrencileri arası Resim dalında; Ziya Pancar (Şehit Ümit Özerli Ortaokulu), Beren Şenkahya (Ali Rıza Eroğlu İlkokulu), Efe Çifçi (Şehit Ümit Özerli Ortaokulu)

Ortaokullar arası Şiir dalında; Senem Başkurt (Tepeköy Ortaokulu), Nisa Taş (Aşağıbey Ortaokulu), Eymen Güleç (80. Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu)

Ortaokullar arası Resim dalında; Hatice Berber (Zübeyde Hanım Ortaokulu), Buket Perişan (Osman Nuri Ersezgin Ortaokulu), Beren Gökçe (Mualla Ersezgin Ortaokulu)

İlkokullar arası Şiir dalında; Çınar Ege Türkoğlu (İsmail Hakkı Pamukçu İlkokulu), Elifsu Mersin (Bölcek ilkokulu), Fırat Kayataş (Atatürk İlkokulu)

İlkokullar arası Resim dalında; Ela Su Kutlu (Osman Nuri Ersezgin İlkokulu), Ecemnaz Kaldır (100. Yıl İlkokulu), Yağmur Kazak (100. Yıl İlkokulu)

BAŞKANKOŞTU; "ATATÜRK MİLLİ MÜCADELE ATEŞİNİ ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINA YAYIN BÜYÜK BİR KUMANDANDIR"

Kurtuluş savaşımızın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal etmesinin 83. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Koştu yaptığı açıklamasında, "İnanç ve kararlı duruşuyla Anadolu'nun bağrında yakmış olduğu Milli Mücadele ateşinin, ülkemizin dört bir yana yayılan zaferlere dönüşmesinde vesile olmuş büyük bir asker olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman zincir kabul etmemiş olan milletimizle birlikte İstiklal Savaşı'nı kazanmayı başarmış bir kumandandır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına liderlik etmiş bir devlet adamı; Demokrasi'nin hakim kılındığı genç bir Cumhuriyet'in gelişmesi ve muasır medeniyet seviyesi üstüne ulaşması adına dünyanın sahip olduğu yenilikleri, fen ve teknolojiyi ülkemize taşıyan, üstün başarılı bir öncü olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla silah arkadaşları, tüm şehit ve gazilerimizle birlikte saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" dedi.

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