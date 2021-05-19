Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi

102 sene önce bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Milli Mücadele'nin fitilini ateşlediği gün olan 19 Mayıs her yıl coşkuyla kutlanıyor. Peki, kutlamalara sahne olan o gün nasıl bayrama dönüştü? İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi.

Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk adımının atıldığı gün "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor. Aslında mayıs ayındaki gençlik etkinliklerinin geçmişi, Cumhuriyet öncesine dayanıyor. Kutlamaların o zamanki adı "İdman Bayramı" olarak biliniyordu. Bu bayram 1916'da Selim Sırrı Tarcan'ın girişimiyle kutlanmaya başlanmıştı.

1926 YILINDA BAYRAM OLARAK KUTLANMAYA BAŞLANDI

19 Mayıs tarihinin bayram olarak kutlanması ise 1926 yılında yerel düzeyde başladı. Atatürk'ün Samsun'a çıkıp Milli Mücadele'yi başlatmasının onuruna, Samsun halkı tarafından 1926 yılı itibarıyla ilk etapta "Gazi Günü" olarak mahalli bir bayram günü olarak kutlandı. 19 mayıs daha sonra 1928'de ilk olarak Ankara'da, İstanbul, İzmir ve diğer Anadolu şehirlerinde bayram olarak kutlanmaya başlandı. Cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet eden Atatürk'ün doğum günü olarak da kabul edilen 19 Mayıs günü, bu etkinliklerin birleştiği tarih oldu.

BİRÇOK İSİMLE ANILDI

Ancak kutlamaların adı üzerindeki kararsızlık birkaç yıl sürdü. "Atatürk Spor Günü, Atatürk Spor Merasimi, 19 Mayıs Şenlikleri, Atatürk Günü, İdman Bayramı, Atatürk Spor Bayramı, Jimnastik Bayramı, 19 Mayıs İdman Şenlikleri, Jimnastik Şenlikleri" gibi isimlerle anılan bu bayram; 20 Haziran 1938 tarihinde ulusal bayram ve genel tatiller hakkında çıkarılan ek kanun ile "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kabul edildi.

19 Mayıs kutlamaları son adını Atatürk'ün doğumunun 100. yılında aldı. O günden beri 19 Mayıs, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kutlu günü yayımladığı bir mesajla kutladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Aziz Milletim… Büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı kıymetli gençler… 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür. Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede, milletimiz sarsılmaz bir kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır. Türk milleti, İstiklal Mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını, bayrağını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir. Gençlerimiz de Milli Mücadeleden bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkemizin ümidi olduklarını ortaya koymuşlardır.

"GENÇLERİMİZ BU BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIYACAK"

Bugün biz de insanı merkezine koyan ilim ve irfan medeniyetimizden aldığımız güç ve gençlerimizin verdiği enerji ile şanlı zaferlerimizi taçlandırmak, ülkemizi 2023 ve gelecek hedeflerine eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz vizyon, hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacak, ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılarıyla ülkemizi güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerdir. Bütün alanlarda kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz.

Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık Türkiye'de eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları, verdiğimiz destekleri en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz.

"GENÇLERİMİZE DAHA ÇOK FIRSAT SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. Bütün gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum.

Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."