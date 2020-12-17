Cumhuriyet Üniversitesi kütüphane kaynakları veri tabanları erişime açıldı
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Cumhuriyet Üniversitesi kütüphane kaynakları veri tabanları erişime açıldı

17.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:07
Cumhuriyet Üniversitesi kütüphane kaynakları veri tabanları erişime açıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kütüphane kaynakları veri tabanlarının erişime açıldığı bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kütüphane kaynakları veri tabanlarının erişime açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyadaki birçok veri tabanının lisanslı üyesi olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi birçok veri tabanını deneme amaçlı kullanıcıların erişimine açtı. EBSCO isimli sistem aracılığıyla tek bir ekrandan veri tabanlarında dergiler, kitaplar, makaleler taranabilecek.

Tarama işlemi üniversite içerisinden ilave hiçbir işlem yapmadan gerçekleştirilebilirken, üniversite dışından proxy (vekil) sistemini bilgisayara tanıttıktan sonra yapılabilecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kütüphanesinde bulunan kitap, dergi ve diğer materyal taraması çevrimiçi olarak yapılabilecek, kitap/derginin hangi salonda ve hangi rafta olduğu görülebilecek. Akademisyenlerin üretmiş olduğu makalelere de erişilebilecek.

Ayrıca açık ders malzemeleri siteleri, açık arşiv siteleri, açık erişim kitap siteleri ve diğer online kaynaklar başlıkları altında birçok seçenek de hizmete sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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