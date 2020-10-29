Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı
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Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı

29.10.2020 21:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:54
Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize ettiği "Büyük Cumhuriyet Konseri" ile mapping gösterisi, 19.23'te vatandaşlarla buluştu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize ettiği "Büyük Cumhuriyet Konseri" ile mapping gösterisi, 19.23'te vatandaşlarla buluştu. Patara Antik Kenti'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın icra ettiği konser ve mapping gösterisi eş zamanlı olarak İstanbul'da Galata Kulesi'nden de canlı olarak yayınlandı. 

Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı
Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı
Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı
Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı
Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı
Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İdris TİFTİKCİ

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