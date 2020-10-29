Cumhuriyet konseri Galata Kulesi'nden yansıtıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize ettiği "Büyük Cumhuriyet Konseri" ile mapping gösterisi, 19.23'te vatandaşlarla buluştu.