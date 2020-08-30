Cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoru Hümeyra Ökten kimdir? Hümeyra Ökten neden öldü? Hümeyra Ökten kaç yaşında?
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Cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoru Hümeyra Ökten kimdir? Hümeyra Ökten neden öldü? Hümeyra Ökten kaç yaşında?

Doktor Ayşe Hümeyra Ökten vefatı ile herkesi yasa boğdu. Cumhuriyetin ilk yıllarında aldığı eğitimler ile bilinen Hümeyra Öktem kaç yaşında vefat etti?

Cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoru Hümeyra Ökten kimdir? Hümeyra Ökten neden öldü? Hümeyra Ökten kaç yaşında?
30.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 23:34

Kendisini hastalarına adayan Ökten, yoğun iş hayatı nedeniyle hastalarına yeterince vakit ayıramayacağı düşüncesiyle evlenmedi.

Ökten, 85 yaşında Medine'de hayata veda etti.

HÜMEYRA ÖKTEN KİMDİR?

Doktor Ayşe Hümeyra Ökten, 1925 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. Babası Mahmud Celaleddin Ökten, Osmanlı ulema sınıfından müderris ve felsefe hocasıydı. Celaleddin Ökten ayrıca Türkiye'de İmam Hatip okullarının açılmasına öncülük etmişti.

Cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoru Hümeyra Ökten kimdir? Hümeyra Ökten neden öldü? Hümeyra Ökten kaç yaşında?

Ayşe Hümeyra Ökten, üniversiteyi İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde bitirip doktor oldu. Ökten, okul ve meslek hayatı boyunca inançlarından ödün vermemiş ve çalışkanlığı ile takdir toplamıştır.

Ökten'in hayatı, özellikle kız çocuklarına, zorluklara ve toplumsal engellere rağmen okumanın önemini anlatması bakımında rol model olmuştur.

CUMHURİYET DÖNEMİNİNİLK BAŞÖRTÜLÜ DOKTORU

Ayşe Hümeyra Ökten, cumhuriyet döneminin ilk başörtülü doktoruydu. İlim sohbetlerinin yapıldığı bir evde büyüyen Ökten, hacca ilk kez 1960'da doktor olarak gitmişti.

Peygamber Efendimiz'den kopamayan Ökten, oturma izni de alınca her sene gidip Mekke ve Medine'de kalmaya başlamıştı. Tek başına gece yarıları kamyonlarla çölü geçerek yaptığı bu yolculuklarla 60 yıldır Peygamberimiz'e komşuluk eden Ökten, O'nun yanına gömülmeyi arzu ettiğini belirtmişti.

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