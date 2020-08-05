Cumhuriyet Caddesi'nde asfalt çalışmaları başladı Tatvan Belediyesi tarafından Haziran ayında Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan alt yapı yenileme çalışmalarında tamamlanan kısımların asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan'da sezon sonuna kadar alt yapı ve yollar ile ilgili tüm sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını söyledi.

2017 yılında başlayan Geçtiğimiz aylarda şehrin en işlek caddelerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla alt yapı ve yol hizmetlerinde büyük aşama kaydeden Tatvan Belediyesi, şehir merkezinde devam eden alt yapı yenileme çalışmalarında Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mahallelerde kilitli parke taşı yol yenileme çalışmaları aralıksız devam ederken, Cumhuriyet Caddesi'nde de asfalt çalışmalarına başlandı. Asfalt öncesi altyapı malzemelerinin serildiği caddede Karayolları'na bağlı ekipler sabahın erken saatlerinden gece 23:45'e kadar çalışacak.

Altyapısı tamamlanan Karşıyaka, Fatih ve Dumlupınar Mahallelerinde kilitli parke yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Karayolları'na bağlı D300 karayolu olan ve Tatvan'ın en işlek caddesi konumundaki Cumhuriyet Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarının başladığını söyledi. Başkan Geylani sözlerinin devamında şu açıklamalarda bulundu. "2017 yılında başlanan altyapı çalışmaları göreve geldiğimiz ilk gün %22 oranında tamamlanmıştı. Geçtiğimiz yıl %58'e çıkardık. Şuan itibariyle altyapıda %70 tamamlanma orana ulaştık. Hedefimiz bu senenin sonunda %90'ların üstüne çıkmak. Şuan trafik ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Buda ister istemez vatandaşlarımıza olumsuz şekilde yansıyor. Eski altyapı 1980'li yıllarda yapılmış ve ilçemizin şuan ki nüfusunun onda bir düşük nüfusuna göre planlanmış. O zamanın nüfus yoğunluğu baz alınarak yapılmış. İlçemizin şuan ki nüfusu 100 bin civarında ve yaz aylarında bu sayı 120-130 bin civarına ulaşıyor. İlçemizde kat ve kat nüfus artışı gerçekleşmiş. Bu yüzden eski alt yapı Tatvan'ın ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Alt yapı yenileme çalışmamız ile önümüzdeki 50 yılın altyapı sorununu çözüyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var eski içme suyu hatları asbestli borularla yapılmış. O zaman bu borular vardı. Asbestli borular sağlık açısından sıkıntılı borular. Biz bunları çelik ve polietilen borularla değiştiriyoruz" dedi.

Eski hatların yıprandığını ve çürüdüğünü de ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani şunları söyledi. "1980'li yıllarda yapılan alt yapının haritaları maalesef günümüze kadar ulaşamamış. Altyapı yenileme çalışmaları sırasında ister istemez borular zarar görebiliyor. Bölgesel su kesintileri için bırakılan vanaların da ya yeri kaybolmuş ya da vanalar iptal edilmiş. Bu yüzden arıza durumunda geniş bir alanı etkileyen su kesintileri yapmak zorunda kalıyoruz. Zaten eski borular da yıpranıp çürüdüğü için kendiliğinden patlıyor. Alt yapının yenilenmesi ile bu sorunların hepsi geride kalacak. Bu yıl hem alt yapı hem de yol yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamlayacağız. Hep birlikte göreceğiz ki Cumhuriyet Caddemiz tamamlandıktan sonra şehrimizin çehresi değişecek. Halkımızdan isteğimiz sabırlı ve anlayışlı olmalarıdır. Neye mal olursa olsun alt yapıyı tamamlayarak şehrimizin en az 50 yıl boyunca rahat nefes almasını sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler