Cumhuriyet Başsavcılığı ile Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalandı
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Cumhuriyet Başsavcılığı ile Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Cumhuriyet Başsavcılığı ile Akdeniz Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında, Antalya Adliyesinde stajlarını yapan hakim-savcı adaylarının lisansüstü eğitim görmeleri için "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında, Antalya Adliyesinde stajlarını yapan hakim-savcı adaylarının lisansüstü eğitim görmeleri için "Lisansüstü Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Antalya Adliyesindeki Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştiren imza törenine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve stajyer hakim-savcı adayları katıldı.

Başsavcı İnal, Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Arttırılması Projesi" kapsamında yapılan ortak eğitimler, konferans, seminer gibi çalışmalarla hakim ve savcı adaylarının mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklendiğini söyledi.

Hakim ve savcı adaylarının mesleğe uyum sağlamalarını hızlandırmak ve meslek öncesi pratik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli kurumlarla iş birliği protokolleri yaptıklarının belirten İnal, protokol sayesinde hakim ve savcı adaylarının lisansüstü eğitim görmelerine imkan sağlanacağını kaydetti.

Hakim ve savcı adaylarının Akdeniz Üniversitesi bünyesinde yürütülecek lisansüstü programlardan yararlanabilecek olmasının önemli olduğunu dile getiren İnal, "Umarım bu protokol, meslektaşlarımızın alanlarında akademik yönden ilerlemelerine ve bu anlamda kendilerini geliştirebilmelerine fırsat ve imkan sağlar. Protokolün hazırlanmasında katkıları olan başta Üniversite Rektörümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan ise böyle bir protokolün imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başsavcı İnal ve Rektör Özkan, protokolü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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