Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı Ramazan Bayramı'nda alınacak önlemlerde önümüzdeki bir haftalık süreçte ortaya çıkan tablonun etkili olacağını söyledi ve "Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
17.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:29

Türkiye'deki koronavirüs salgınında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konulardan biriyken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önümüzdeki haftada ortaya çıkacak tablonun alınacak kararlarda etkili olacağını söyledi.

"BİRÇOK ÖNLEM ALINMASI KUVVETLE MUHTEMEL"

GZT'nin YouTube yayına katılıp açıklamalar yapan Kalın, şunları söyledi: "Korona sonrası dönemin yeni normal olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Tedbirlerle yaşamaya dikkat edeceğiz. Maskesiz çıkmamaya, sosyal mesafeyi korumaya özen göstermeliyiz. Ramazan Bayramı'na kadar önümüzde bir haftalık bir süreç var. Bu bir haftalık süreçte önümüze gelen tablo alacağımız kararlar bakımından önemli olacak. Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel.

"BU SALGIN HER ÜLKENİN MİLLİ KAPASİTESİNİ TEST ETMESİNİ SAĞLADI"

Türkiye koronavirüs sürecinde birçok ülkeye yardım etti. Biz bu yardımları hiçbir karşılık beklemeden yaptık. Türkiye olarak dünyaya insani diplomasinin mümkün olduğunu gösterdik.

Korona sonrası küresel düzenin bağışıklık sisteminin ne kadar bozuk olduğunu gördük. Sonraki panik hali de bunu doğruladı. Bu salgın her ülkenin milli kapasitesini test etmesini sağladı. Bizim yerli ve milli hamlemizin önemi ortaya çıktı."

"BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE AB FİKRİ TARTIŞILACAK"

Koronavirüs döneminde Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan ayrılığın bundan sonraki süreçte de etkili olacağını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü "Avrupa Birliği salgın sürecinde iyi bir sınav veremedi. Her ülke farklı bir politika izledi. Salgın hızlı bir şekilde yayılırken birlik ve beraberlik, dayanışma içinde hareket edemediler. Bunu kendileri de belirtiyorlar zaten. Bundan sonraki dönemde Avrupa Birliği fikrinin tartışılacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel

Güncel Manşet

Haberler

Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük Haber
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Ersin Korkut Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Avrupa Antalya Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 00:16:18. #1.14#
title