Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüse karşı Ramazan Bayramı'nda alınacak önlemlerde önümüzdeki bir haftalık süreçte ortaya çıkan tablonun etkili olacağını söyledi ve "Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel" dedi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konulardan biriyken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önümüzdeki haftada ortaya çıkacak tablonun alınacak kararlarda etkili olacağını söyledi.

"BİRÇOK ÖNLEM ALINMASI KUVVETLE MUHTEMEL"

GZT'nin YouTube yayına katılıp açıklamalar yapan Kalın, şunları söyledi: "Korona sonrası dönemin yeni normal olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Tedbirlerle yaşamaya dikkat edeceğiz. Maskesiz çıkmamaya, sosyal mesafeyi korumaya özen göstermeliyiz. Ramazan Bayramı'na kadar önümüzde bir haftalık bir süreç var. Bu bir haftalık süreçte önümüze gelen tablo alacağımız kararlar bakımından önemli olacak. Ramazan Bayramı'nda da koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel.

"BU SALGIN HER ÜLKENİN MİLLİ KAPASİTESİNİ TEST ETMESİNİ SAĞLADI"

Türkiye koronavirüs sürecinde birçok ülkeye yardım etti. Biz bu yardımları hiçbir karşılık beklemeden yaptık. Türkiye olarak dünyaya insani diplomasinin mümkün olduğunu gösterdik.

Korona sonrası küresel düzenin bağışıklık sisteminin ne kadar bozuk olduğunu gördük. Sonraki panik hali de bunu doğruladı. Bu salgın her ülkenin milli kapasitesini test etmesini sağladı. Bizim yerli ve milli hamlemizin önemi ortaya çıktı."

"BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE AB FİKRİ TARTIŞILACAK"

Koronavirüs döneminde Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan ayrılığın bundan sonraki süreçte de etkili olacağını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü "Avrupa Birliği salgın sürecinde iyi bir sınav veremedi. Her ülke farklı bir politika izledi. Salgın hızlı bir şekilde yayılırken birlik ve beraberlik, dayanışma içinde hareket edemediler. Bunu kendileri de belirtiyorlar zaten. Bundan sonraki dönemde Avrupa Birliği fikrinin tartışılacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.