Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "FETÖ ile mücadele, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri gözetilerek, devletin içindeki örgütsel yapılanması deşifre edilip, mensupları hakkında adil yargılama zemininde kararlılıkla ve titizlikle devam etmekte,...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz açıklaması Açıklaması
15.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 09:55

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "FETÖ ile mücadele, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri gözetilerek, devletin içindeki örgütsel yapılanması deşifre edilip, mensupları hakkında adil yargılama zemininde kararlılıkla ve titizlikle devam etmekte, bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Türkiye'nin, demokrasisini ve özgürlüğünü korumak için tam bir kararlılık içinde olduğunu belirtti.

Emperyalist güçlerin taşeronluğuna soyunan din ve eğitim kisvesi altındaki hain FETÖ örgütünün amaçlarına ulaşamadığını, milletin bu mücadeleden güçlenerek çıktığını ifade eden Kalın, Türkiye'nin başına bir daha böyle bir musibetin gelmemesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içerisinde yuvalanmış FETÖ iltisaklı bir grubun başlatmış olduğu darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, birçok kurum ile vatan toprağının topyekun bir saldırı ve işgal girişimine uğradığını hatırlattı.

Hain darbecilerin aynı gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesini hedef alan bir suikast girişiminde bulunulduklarını belirten Kalın, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile halkımız darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara çıkmış, üzerilerine F-16'lar, tanklar ve ağır silahlarla ateş açılmasına rağmen eşi görülmemiş bir direniş ve kahramanlık örneği göstererek, canları pahasına bu kanlı darbeyi püskürtmeyi başarmıştır. O gece 251 masum vatandaşımız darbecilerin hain kurşunlarıyla şehit edilmiş, 2 bin 194 vatandaşımız da gazi olmuştur. Bunları asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Batılı ülkeler bu konuda iyi bir sınav verememiştir"

Kalın, din, eğitim ve sivil toplum gibi farklı kisveler altında sapkınlığını gizleyerek yıllarca insanların kalplerini ve zihinlerini işgal eden FETÖ'nün gerçek yüzünün artık tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Demokratik yönetimi cebren ele geçirmeyi hedefleyen ve gayrimeşru yöntemlerle sinsi emellerine ulaşmak isteyen bu eli kanlı terör örgütünün tüm planları, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin desteğiyle 15 Temmuz'da tarihin çöplüğüne gömülmüştür. FETÖ ile mücadele, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve özgürlüklerin korunması prensipleri gözetilerek, devletin içindeki örgütsel yapılanması deşifre edilip, mensupları hakkında adil yargılama zemininde kararlılıkla ve titizlikle devam etmekte, bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulmaktadır. FETÖ'nün devlet kurumları dışında kalıp eğitimden medyaya, ticaretten sivil topluma uzanan tüm paravan oluşumları etkisiz hale getirilmiştir."

FETÖ'nün yurt dışında Türkiye aleyhine yürüttüğü faaliyetleri sonlandırmak için de girişimlerinin devam ettiğini vurgulayan Kalın, şu açıklamalarda bulundu:

"15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarının başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine kaçarak, işledikleri ağır suçların cezasını çekmeden yaşamalarına müsaade edilmesi ikili ilişkilerimize zarar vermektedir. Türkiye, terör tehdidi altındaki ülkelerin ulusal güvenliğini esas alan bir duruş sergilerken özellikle Batılı ülkeler bu konuda iyi bir sınav verememiştir. FETÖ elebaşının halen ülkemize iade edilmemesi ve ABD'de ikamet etmesine müsaade edilmesi, Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürmektedir. Hain FETÖ terör örgütünün demokrasimize yönelik oluşturduğu tehdidi görmezden gelen bazı Batılı ülkelerin siyasi saiklerle 15 Temmuz realitesine kayıtsız kalması kendi değerleriyle çeliştiklerini ortaya koymaktadır."

"Tehdidin bertaraf edilmesiyle ülkemiz ivme kazanmıştır"

İbrahim Kalın, 15 Temmuz'da, FETÖ terör örgütünün ulusal güvenliğe yönelik varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tehdidin bertaraf edilmesiyle birlikte içeride olduğu kadar, dış politikada, özellikle de güvenlik alanında ülkemiz ivme kazanmıştır. Sınırlarımız içinden ve dışından gelen terör tehditleri karşısında mukavemet kapasitemiz artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri bu hainlerden temizlendikten sonra asli görevini tam bir azim ve başarıyla yürütmeye başlamıştır.

Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadeleye devam edecek, demokrasisini, özgürlüğünü ve bağımsızlığını her tür tehdit ve tehlikeye karşı koruyacaktır. Vatanı için kahramanca canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Milli birlik ve beraberliğimizin bir nişanesi olan 15 Temmuz ruhunun nesiller boyu daim olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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