Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
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Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
06.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:07

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı son anket çalışmasında katılımcılara "Bu Pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini belirten katılımcıların oranı yüzde 49.9, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise 17.7 oldu.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "Bu Pazar seçim olsa kim ne kadar oy alabilecek?" başlığıyla yayımlanan yazısında Konsensus Araştırma Şirketi'nin son anketinden bazı detayları okurlarına aktardı.

Konsensus araştırmanın 2 Nisan'da tamamladığı Mart ayı Türkiye gündemi anketinde "Bu Pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiğini belirten Acet, sonuçları paylaştı.

ERDOĞAN YÜZDE 49.9, İMAMOĞLU 17.7

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirten katılımcıların oranı yüzde 49.9 olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 17.7 olarak belirlendi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 6.8, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 5.6, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 5.5'lik oranla sıralamada yer aldı.

ERDOĞAN'IN OYU BİR AYDA ARTTI

Acet, şubat ayında yapılan anket çalışmasında katılımcıların yüzde 45.9'unun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yüzde 26.2'sinin ise İBB Başkanı İmamoğlu'na oy veririm demiş olmasına dikkat çekti.

Güncel Manşet

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