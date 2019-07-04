Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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