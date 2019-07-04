Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği...
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400'lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı'nın verdiği tarih vardı. Temmuz'un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Son Dakika Haberleri