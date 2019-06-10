Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "S-400 konusunda Türkiye'nin tavrı net"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "S-400 konusunda Türkiye'nin tavrı net"

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'in soruları cevaplaması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı" programına katıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'in soruları cevaplaması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı" programına katıldı. Demir, program çıkışında soruları cevapladı.

Kaynak: AA
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