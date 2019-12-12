Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Ahmet Yaşar Ocak-Mesut Uçakan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak'a ödülünü vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema alanında Mesut Uçakan'a ödülünü vermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak'a ödülünü vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema alanında Mesut Uçakan'a ödülünü vermesi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak'a ve sinema alanında Mesut Uçakan'a ödülünü verdi.