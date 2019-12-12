Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Ahmet Yaşar Ocak-Mesut Uçakan
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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Ahmet Yaşar Ocak-Mesut Uçakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak'a ödülünü vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema alanında Mesut Uçakan'a ödülünü vermesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat...

12.12.2019 21:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:43
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Ahmet Yaşar Ocak-Mesut Uçakan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal bilimler alanında 'a ödülünü vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sinema alanında 'a ödülünü vermesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak'a ve sinema alanında Mesut Uçakan'a ödülünü verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Ahmet Yaşar Ocak-Mesut Uçakan
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