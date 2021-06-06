14 Haziran'da toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin tarihi 10 Haziran olarak güncellendi
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14 Haziran'da toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin tarihi 10 Haziran olarak güncellendi

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

14 Haziran'da toplanması planlanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin tarihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Haziran'da NATO Liderler Zirvesi'ne katılmasından dolayı 10 Haziran olarak güncellendi. Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgını olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SALGIN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

GÜVENLİK KONULARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

İKİLİ GÖRÜŞMELER ÖNGÖRÜLÜYOR

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor. Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

14 Haziran'da toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin tarihi 10 Haziran olarak güncellendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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