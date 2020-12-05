Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi

05.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:53

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlatılan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma iletişim kampanyasına, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlatılan kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturma iletişim kampanyasına, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankasının desteğiyle hazırlanan film serisinde, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde, küresel bir problem olan kadına yönelik şiddetle mücadele etme konusunda kararlılık bir kez daha vurgulandı.

Yayınlanan yeni film serisinde, kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine, şiddet karşısında "saklama" ve "görmezden gelme" çağrısı yapılıyor.

Devletin ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdürürken herkesin şiddete karşı adım atmaya ve tavır almaya davet edildiği kampanyada, sorunları ve problemleri görmezden gelmeden ve saklamadan yaş, statü, toplumsal kesim ve ekonomik durum fark etmeksizin taciz dahil her türden şiddetin üzerini örtme eğiliminin yanlışlığına işaret ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

İletişim Başkanlığı ve kamu bankaları kadına şiddete karşı farkındalık filmleri hazırladı
İletişim Başkanlığı ve kamu bankaları kadına şiddete karşı farkındalık filmleri hazırladı
İletişim Başkanlığınca Formula 1 kapsamında hazırlanan İstanbul tanıtım filmi yayınlandı
İletişim Başkanlığınca Formula 1 kapsamında hazırlanan İstanbul tanıtım filmi yayınlandı
KIRKLARELİ - Vali Bilgin kadına şiddete karşı farkındalık amacıyla pazar yerinde 'turuncu maske' dağıttı
KIRKLARELİ - Vali Bilgin kadına şiddete karşı farkındalık amacıyla pazar yerinde "turuncu maske" dağıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Işık Başak Dizer Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sörloth Yılmaz Vural Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından kadına şiddete karşı farkındalık için yeni film serisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 13:53:44. #1.15#
title