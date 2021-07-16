Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle...
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle ışıklandırıldı.

İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Türk bayrağı ve 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara ilişkin görsellerin yer aldığı videolar yansıtıldı.

Işıklı gösteride milli iradenin zaferi "Türkiye Geçilmez" sloganıyla anlatıldı.

Bölgede bulunan vatandaşlar ve turistler de ışıklı mapping gösterisini ilgiyle izledi.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca organize edilen etkinlikte, Galata Kulesi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 15 Temmuz'a özel görsellerle... - Haberler
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