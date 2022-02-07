Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ankara Çukurambar'daki merkez binasında bugün öğle saatlerinde asansör kazası yaşandı.

2 KİŞİ YARALANDI

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre; saat 13.45 civarında yaşanan kaza sonucu iki kişi asansörde mahsur kaldı. Kaza sırasında aynı zamanda asansörü su da bastı. Ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verilirken, bir yandan da bina çalışanları, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan iki kişi asansörden çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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