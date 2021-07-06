Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Karabulut'tan AA'ya ziyaret
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Karabulut'tan AA'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Karabulut'tan AA'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Karabulut, ziyaretinde, Yerlikaya'ya yeni görevinde başarı diledi.

Yerlikaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Karabulut'a bilgi verdi.

Karabulut, ziyarette Yerlikaya'ya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bazı yayınlarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Karabulut'tan AA'ya ziyaret - Haberler
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