HATAY (İHA) - - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Hatay'da

HATAY - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Hatay'da ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Antakya İlçesi Vali Göbeği Parkı önünde konuşlandırıldı.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, sihirli ayna, 3 boyutlu sanal kutu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsü yer alıyor.

Dijital tırda, ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknolojiyle oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırının açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş; İletişim Başkanlığı'nın Türkiye genelinde 52 ilimizde 52 haftayı kapsayan dijital tır platformunda ülkenin kültürel ve tarihi değerlerini ve araştırmalarını dijital ortamda sunan bir proje ile bugün Hatay'da olduklarını ifade etti.

Hatay'ın 47. il olduğunu belirten Keleş, "5 ilimiz kaldı. Bundan sonraki illerimizle birlikte şubat ayının ortasında bu faaliyeti tamamlamış olacağız. Bunun amacı, çağımız dijital bir çağ. Haberler anında bütün kamuya ulaştırılabiliyor. Geçmişte aylarca süren bir haberi bugün anında alabiliyoruz. Bu tırımızda faaliyetlerimiz daha da zengin olabilirdi. Ancak pandemi dolayısıyla fazla zaman almaması açısından çok kısa tuttuk. Bu daha çok öğrencilerimizi ve gençlerimizin ilgisini çeken bir faaliyet alanı. Geçlerimizi yönlendirirsek ülkemizin yapmış olduğu hizmetleri anlaması açısından önem arz edecektir. Sanayi ve teknoloji açısından son derece ülkemizin geliştirmiş olduğu insansız hava aracımızın tanıtımı ve bu gün ekonomimize de büyük katkı sağlayacak Fatih Sondaj Gemimizin tanıtımı içeriyor. Bir hologram sizi karşılıyor. Bir uçuş yapıyoruz. Bunun sonucunda bir sertifika vereceğiz. Umarım faydalı olur. Gençlerimize dijital ortamda güzel bir hizmet sunmuş oluruz" dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu ise, "Çağımız dijital bir çağ. Bizde sizlerle birlikte birlik te aynı anda göreceğiz. Tüm ilçelerimizdeki bütün öğrencilerimizi buraya bekliyoruz. 4 gün tırımız burada. Burada gelip ziyaret ederlerse amacına ulaşmış olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı gezildi.