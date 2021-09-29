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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Artvin'de

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Artvin'de

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Artvin'de ziyarete açıldı.

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Artvin'de ziyarete açıldı.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan "Dijital Tır" 33'üncü durağı olan Artvin'de Milli İrade Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Yüksek teknolojiyle donatılan Dijital Tır'da, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Toplamda 40 metrekarelik iç alan hacmine sahip Dijital Tır'da, ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Tırı ziyaret eden vatandaşlar, özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran ve ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşıyor.

İHA ile uçuş deneyimi yaşayan ziyaretçilere devamında uçuşta elde ettiği başarıyı gösteren dijital sertifika oluşturuluyor.

Saat 12.00-19.00 arasında hizmet veren Dijital Tır, kentte 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Tırı ziyaret eden Oktay Acar, tırda 10 dakika boyunca çok güzel zaman geçirdiğini belirterek, yürütülen bu çalışmayı çok değerli bulduğunu söyledi.

Acar, tırda simülasyonda İHA'yı uçurmaktan çok büyük keyif aldığını anlattı.

Kutsal Dalkılıç da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nı Artvin'de görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "Tırı gezdik, dolaştık. Akıncı İHA ile uçuş yapmak çok keyifliydi. 15 Temmuz görselini de izledim. Çok duygulandım ve gururlandım." dedi.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Artvin'de - Haberler
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