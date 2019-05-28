Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Berham Salih ve muhterem eşlerini iftar programında ağırlayacaklardır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Berham Salih ve muhterem eşlerini iftar programında ağırlayacaklardır." - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et