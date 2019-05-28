Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Berham Salih ve muhterem eşlerini iftar programında ağırlayacaklardır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Berham Salih ve muhterem eşlerini iftar programında ağırlayacaklardır." - ANKARA
Kaynak: İHA
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