Son dakika gündem: İletişim Başkanı Altun, Hollandalı Siyasetçi Wilders'e tepki gösterdi: Ağzından çıkan kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı
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Son dakika gündem: İletişim Başkanı Altun, Hollandalı Siyasetçi Wilders'e tepki gösterdi: Ağzından çıkan kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı

16.02.2021 01:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:20
Son dakika gündem: İletişim Başkanı Altun, Hollandalı Siyasetçi Wilders'e tepki gösterdi: Ağzından çıkan kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı

Son dakika gündem haberi... İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Altun, yaptığı açıklamada "Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlarına ve Hollanda'nın NCTV kuruluşunun raporuna tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Geert Wilders ve neo-Nazi arkadaşlarının ağzından bugüne kadar çıkan hiçbir kelimenin hiçbir ağırlığı olmadı. Asıl tehlike, Avrupa'nın sözde ılımlı hükümetlerinin ve güya sorumluluk sahibi karar alıcılarının onların fikirlerini paylaşmalarıdır. Bu itibarla, Hollanda'nın NCTV kuruluşunun mesnetsiz, taraflı ve cahilce 'raporunu', köyün delisinden daha büyük bir endişe kaynağı olarak görmeliyiz. Türkiye ve Avrupalı Türkler her zaman terörün ve aşırıcılığın karşısında bir duvar olmuştur. Aksini iddia etmek, ırkçılığa ve İslamofobi'ye hizmet etmektir" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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