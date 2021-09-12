Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: '12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir"

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül darbesinin, Türk demokrasisinin kara bir lekesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül darbesinin, Türk demokrasisinin kara bir lekesi olduğunu belirtti.

Altun, 12 Eylül darbesinin 41. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Milletin iradesine darbe vurularak, demokrasinin, insan haklarının hiçe sayıldığı 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir. 15 Temmuz direnişi de göstermiştir ki milletimiz bir daha 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi kendi iradesini hiçe sayan teşebbüslere geçit vermeyecektir." ifadelerini kullanan Fahrettin Altun, 12 Eylül darbesinin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.

12 Eylül'de 650 bin kişi gözaltına alındığı, 1 milyon 683 kişinin fişlendiği, 210 bin kişi hakkında dava açıldığı, binlerce kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı ve hapishanelerde işkenceye maruz kalarak hayatını kaybettiği kaydedilen videoda, Mustafa Pehlivanoğlu, Necdet Adalı gibi isimlerin de bulunduğu 50 kişinin cuntacılar tarafından idam edildiği hatırlatıldı.

Erdal Eren'in 17 yaşında cuntacıların kararıyla yaşı büyütülerek Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde infaz edildiği anımsatılan videoda, "15 Temmuz'da milletimiz yeni 12 Eylüllere izin vermeyeceğini bütün dünyaya duyurmuştur. Bugün Türk Milleti, 12 Eylül cuntasının kurbanlarının aziz hatıralarını korumaya ve bu toprakları güçlü yarınlara hazırlamak için emin adımlarla yürümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Baykal Ece Üner Derya Şensoy Yıldız Tilbe
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Kazım Karabekir Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: '12 Eylül, demokrasimizin kara bir lekesidir' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 00:20:11. #1.12#