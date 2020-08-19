Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun son röportajında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül ile ilgili soruya verdiği yanıt konuşulmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
19.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:45

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Peki, aklınızdan cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi?" sorusuna, "Şöyle ifade edeyim: Bize gelen böyle bir şey yok. Nereden çıktı ben de bilmiyorum. Abdullah Gül, isterse cumhurbaşkanı adayı olabilir tabii. Kalkıp, 'Olamazsın' diyemeyiz ki..." yanıtını vermişti.

Ardından "Tabii olabilir de sizin partinizden olur mu?" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, "Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" ifadelerini kullanmıştı.

Siyaset arenasına bomba gibi düşen bu çıkış sonrası tüm gözler Abdullah Gül'e çevrildi. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, konuyla ilgili Abdullah Gül'e çok yakın isimlerle görüştüğünü yazdı. Yılman, görüştüğü isimlerin Abdullah Gül'ün bu tartışmalardan memnun olduğunu belirtti.

Yılman'ın"Acaba Abdullah Gül ne düşünüyor?" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Bir siyasetçi için en büyük konfor budur!

Siyasette uzun zaman hiçbir makam, mevkiiye, pozisyona sahip olunmamasına rağmen konuşulmak, tartışılmak…

Bence 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için şu son günler onun açısından en keyifli günler.

Bazıları sanabilir ki Sayın Gül bütün bu olup biten tartışmalardan falan rahatsız.

Kesinlikle değil!

Dün ona çok yakın olduğu bilinen isimleri yokladım biraz.

"Tam aksine büyük bir memnuniyet duyuyor ismi üzerinden yapılan bu tartışmalardan" diyorlar ve hatta etrafındakilerin; "Bir şeyler diyecek misiniz kamuoyuna?" sorusuna; "Hiçbir şey demeye gerek yok! Bırakın millet tartışsın, konuşsun…" yanıtını verdiğini söylüyorlar.

Doğruya doğru... Çok da haklı bu tutumunda Sayın Gül.

Kim olsa onun yerinde aynı duyguda olurdu.

Hangi siyasetçi istemez ki...

Tek bir laf etmeden...Tek bir somut adım atmadan ya da davranış sergilemeden gelecek kariyerinin toplumda hararetle tartışılmasını.

Manşet

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