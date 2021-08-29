Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım

AKINCI TİHA'nın teslim törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Z kuşağıyla ilgili sözleri damga vurdu. Erdoğan, "Sizlere güveniyoruz. Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yanınızda olacağımı, yoldaşınız olacağımı, kardeşiniz olacağımı, bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi açısından merakla beklenen AKINCI TİHA'nın teslim töreni bugün gerçekleştirildi. İlk uçuşun başarıyla gerçekleştirildiği törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Z kuşağıyla ilgili ifadeleri damga vurdu.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ SİZİNLE İNŞA EDECEĞİZ"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde BAYKAR Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni Programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Z kuşağına güvendiklerini söyledi. Erdoğan, "Şu anda karşımda duran ekip gibi on binlerce, yüz binlerce milyonlarca kendisine ve ülkesine inanan, araştıran geliştiren, üreten gençlere sahip oldukça bu hedefler yalnızca bir adım ötemizdedir. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizler gibi büyük hayaller kuran, hayallerini hedefe dönüştüren azimle cesaretle, gayretle çalışarak başaran gençlerle bunu inşa edeceğiz. Diyorlar ya 'Z' Kuşağı işte bu da 'Z' kuşağı" dedi.

"BU CAN BU BEDENDE OLDUKÇA YOLDAŞINIZIM"

Z kuşağının daima destekçisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağda solda aramaya gerek yok burada. Bizimde görevimiz bu ülke için kurduğunuz her hayalde, geliştirdiğiniz her projede, girişimde biz yanınızdayız. Biz sizinle beraberiz. Hiç merak etmeyin. Sizi asla yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Unutmayın ki en büyük işler, henüz gerçekleşmemiş olanlardır. Ne diyoruz oku, düşün uygula ve neticelendir. Sizlere güveniyoruz. Tayyip Erdoğan olarak bu can bu bedende olduğu müddetçe daima yanınızda olacağımı, yoldaşınız olacağımı, kardeşiniz olacağımı, bir kez daha ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı