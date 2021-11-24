Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturmak için mücadele ettiklerini belirterek, Türkiye için kurgulanan karanlık senaryolara asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe kavuşturma adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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