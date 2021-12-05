Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünü kutladı
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya, kadının emeği ile güzelleşir. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme, seçilme hakkı verilişinin 87. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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