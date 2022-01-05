Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Vatanı için göğsünü siper eden tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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