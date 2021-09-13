Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklalimizin nişanesi şanlı bayrağımızın Sultan Alparslan'ın kapılarını açtığı Anadolu yurdunda ebediyen dalgalanacağını, Duatepe'den cihana ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Sakarya Zaferi'mizin 100. yılı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.