Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Büyükelçisi Elgelaib'i kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Büyükelçisi Elgelaib'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarak Türkiye'deki görevine resmen başlayan Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarak Türkiye'deki görevine resmen başlayan Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Büyükelçisi Elgelaib'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Büyükelçisi Elgelaib'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Büyükelçisi Elgelaib'i kabul etti

AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri

Politika, Güncel, Haber

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