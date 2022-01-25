Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Büyükelçisi Elgelaib'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarak Türkiye'deki görevine resmen başlayan Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarak Türkiye'deki görevine resmen başlayan Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.