Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çok yönlü iş birliğini genişletme koordinasyon toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov ile iki ülkenin kamu ve özel sektörleri arasında çok yönlü iş birliğini genişletme koordinasyon toplantısına katıldı.

Türk iş insanlarının Kırgızistan'daki yatırımları, yarattıkları katma değer ve yeni iş fırsatlarının ele alındığı toplantıda, katılımcı şirketlerin bu ülkedeki iş süreçlerinin hızlandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik talepleri de değerlendirildi.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı (DEİK) Nail Olpak ve Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile Kırgızistanlı bakanlar da yer aldı.

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya geldi - Haberler
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